La questione – Ancelotti deluso da Gattuso

(Di sabato 14 dicembre 2019)non se lo sarebbe mai aspettato che proprio Rino lo ‘trafiggesse’, scrive quest’oggi il Corriere della Sera raccontando la delusione diper quanto accaduto.era ignaro di tutto quandoha ricevuto la prima telefonata da De Laurentiis ad inizio novembre, prospettandogli di subentrare a Carlo, l’uomo con cui aveva vinto tutto, al quale si era sempre rivolto per un consiglio: “è troppo navigato per non comprendere le ragioni professionali del figlio poco più che quarantenne deve accettare la sfida. Ma una telefonata può allungare l’amicizia di una vita. Non c’è stata, ed è un rammarico forte. Rino è stato in difficoltà, e lo ha anche ammesso pubblicamente. Sarebbe stata una conversazione delicata per i rapporti personali e probabilmente anche indelicata nei confronti del club che gli offre la grande occasione. ...

