La Brexit avrà conseguenze per tutti

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Per chiunque creda nell’allargamento, è importante raggiungere un accordo sul nuovo bilancio a dicembre. La Gran Bretagna crede nell’allargamento; noi siamo favorevoli all’allargamento; noi crediamo che l’introduzione di questi nuovi paesi abbia già fatto la differenza sulla via del progresso per l’Unione Europea”. Queste parole furono pronunciate da un capo di Governo, per di più presidente a turno dell’Unione: il primo ministro di Sua Maestà britannica, Tony Blair, durante una visita in Ungheria nel 2005 (ed è significativo che quel Paese che le abbia dimenticate). “Il mancato raggiungimento di un accordo durante la presidenza britannica sarebbe - aggiunse Blair - un vero tradimento nei confronti degli interessi dei paesi come Ungheria. E non solo nei confronti loro, ma anche nei confronti ...

CarloCalenda : Mi sembrava piuttosto semplice. Con la Brexit l’UE avrà più possibilità di fare passi avanti, perché UK è sempre st… - gio79house : RT @marcocongiu: Anziani contro giovani. Se confermato (probabile, visto che andò così anche il referendum del 2016), per la #Brexit che av… - OwlKeia : RT @marcocongiu: Anziani contro giovani. Se confermato (probabile, visto che andò così anche il referendum del 2016), per la #Brexit che av… -