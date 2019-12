Infortunio Majer: distorsione alla caviglia per il centrocampista (Di sabato 14 dicembre 2019) Infortunio Majer: brutta distorsione alla caviglia sinistra per il centrocampista del Lecce che è stato costretto a uscire Piove sul bagnato in casa Lecce. Oltre alla brutta sconfitta contro il Brescia, Liverani dovrà fare a meno per un po’ di tempo anche di Zan Majer. Il centrocampista del Lecce è dovuto uscire a metà secondo tempo per una brutta distorsione alla caviglia sinistra. Al suo posto è entrato il centravanti Farias. Leggi su Calcionews24.com

