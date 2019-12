Boxe femminile | Campionati Italiani 2019 | definite le finali Bonatti | Canfora | Carini e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Al PalaSantoro di Roma si sono disputate le semideidi, si è così delineato il quadro delle ottoche andranno in scena nella giornata di domani. Poche big impegnate sul ring della capitale, le atlete di riferimento non hanno comunque deluso le aspettative. Robertaha travolto Giorgia Scolastri (5-0) e domani sfiderà Chiara Gregoris (5-0 a Giovanna Marchese) per il titolo tra le 48 kg. Assuntanon ha avuto problemi contro Andrea Gomiero (5-0) e sfiderà Sabrina Er Raquoui (5-0 a Raissa Argentieri) per la corona delle 69 kg. Tutto facile anche per Angelache regola Priscilla Bezzi (5-0) e incrocerà i guantoni con Erika Montalbini (4-1 a Emanuela Pizzingrilli) per lo scettro tra le 64 kg. Bella sfida tra Francesca Amato e Rebecca Nicoli per il titolo dei 60 kg (rispettivamente hanno battuto Alessia Vitanza per 4-0 ...

