Santa Lucia a Palermo nel 1646 | ecco come mai si festeggia il 13 dicembre

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il culto diè celebrato proprio oggi in molte parti d’Italia, anche se con intensità diversa. Al Nord spesso viene sostituita a Babbo Nataleportatrice di regali, al Sud invece è spesso osannataportatrice di salvezza. Aè lache ha portato il cibo e ha sollevato la popolazione della fame.mai.e la carestia delil giorno del 13, ossia la festa di, sancisce l’inizio delle solenne ed opulenti scorpacciate di Natale. Il motivo dietro a questa usanza però è molto tragico e risale al. In quell’anno infatti la città versava in una terribile carestia che stava letteralmente piegando tutti i suoi abitanti. Tantissimi erano morti di fame e per questo la popolazione si riuniva in preghiera. Cercavano di chiedere a tutti i Santi e a Dio un aiuto per superare quel ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - mannocchia : Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. [santa lucia] - SkyTG24 : Il nord Italia si sveglia imbiancato dalla neve. La perturbazione polare chiamata 'tempesta di santa Lucia” ha port… -