Elezioni Regno Unito | la rivolta della Scozia | “Vogliamo il 2° referendum

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I leader e i partiti anti-Brexit escono con le ossa rotte dallelegislative che consegnano a Boris Johnson un mandato forte per completare l’uscita dall’Ue. Non Nicola Sturgeon e lo Scottish National Party. Perché se nel resto deltrionfano i Tory, a nord del Vallo di Adriano gli indipendentisti scozzesi – europeisti convinti – tengono i loro territori con una valanga di voti. E ora promettono di piantare una grana non da poco sul cammino del governo chiedendo un secondoper staccarsi da Londra. Sturgeon ha dichiarato di aver vinto “un mandato rinnovato, rinnovato e rafforzato” per chiedere un nuovo voto sull’indipendenza in forza dei 48 seggi ottenuti a Westminster sui 59 in palio in, 11 in più rispetto al 2017. A nord del Vallo i conservatori hanno concentrato la loro campagna sull’opposizione a un ...

