“Bello che non sei altro!” Fiorello | sorpresa incredibile durante il suo show | si è

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È, è stato e sarà per sempre uno degli attori più amati d’Italia. No, non parliamo di Beppeo Luca Zingaretti, ma di Giorgio Tirabassi. Erano i primi di novembre, quando si diffuse la notizia del malore avuto da Giorgio Tirabassi. I suoi tantissimi fan, non mancarono di fargli sentire il loro affetto, riversandosi sui social per dargli forza e augurargli una pronta guarigione. Così, non appena gli è stato possibile, l’attore ha rassicurato tutti: “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani”. Lasciatosi alle spalle quella brutta esperienza, Giorgio Tirabassi si prepara a tornare alla sua arte. Da sabato 14 dicembre, infatti, andrà in onda in esclusiva su RaiPlay, la serie ‘Liberi tutti‘. Si tratta di una commedia che si articola in dieci episodi della durata di 30 minuti l’uno. Nel cast anche Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello, ...

