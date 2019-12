Youth League | Jomi Salerno a caccia della qualificazione al turno successivo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPontinia (Lt) – Secondo atto: la formazione Under 20Pdosarà impegnata nel weekend (sabato 14 e domenica 15 dicembre) in quel di Pontinia dove disputerà le ultime due gare del Main Round. Avversarie diTushe Prato e Nuoro. La compagine allenata da Laura Avram affronterà nel pomeriggio di sabato (ore 17) la formazione toscana, attualmente a quota due punti in classifica. Il big match è comunque in programma nella giornata di domenica (ore 13) quando laPdosfiderà il Nuoro. Sarà comunque unaPdoincerottata, il sette salernitano dovrà infatti fare a meno di alcuni elementi importanti tra cui Ramona Manojlovic e Carmen Stellato. “Ci attendono due gare importanti – afferma il tecnico Laura Avram – nel concentramento in programma a Pontinia. Si tratta di due sfide decisive per il ...

