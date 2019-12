Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Più di 24 milioni di algerini sono chiamati aloggi nelleelezionidel. Una consultazione boicottata dal movimento di protesta che ha portato alla caduta del presidente-autocrate in carica per due decenni e che chiede lo smantellamento del suo sistema di potere.I cinque candidati in lizza vengono contestati dall’ “hirak”, il “movimento”, perché troppo vicini all’opaco e corrotto “systeme” sopravvissuto ad Abdelaziz: due di loro, Abdelmadjid Tebboune e Ali Benflis, sono stati in passato addirittura primi ministri.È prevedibile quindi che pureil- rinviato 2 volte ad aprile e luglio - continueranno le manifestazioni del venerdì islamico contro il governo appoggiato dai militari, i veri detentori del potere nel Paese, ex colonia francese fino al ...

Mirella73767634 : RT @HuffPostItalia: Algeria al voto, prime presidenziali del dopo-Bouteflika tra le contestazioni - HuffPostItalia : Algeria al voto, prime presidenziali del dopo-Bouteflika tra le contestazioni - vannuccidavide : Oggi non si vota solo nel Regno Unito, ma in Algeria. Un voto parodia secondo il movimento popolare di contestazio… -