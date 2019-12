Achille Serra ricorda cosa vide in Piazza Fontana | 50 anni fa 

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tutto per, poi Questore di Milano, Prefetto di Palermo, Firenze, Roma e senatore della Repubblica, inizia il 12 dicembre 1969 quando il capufficio Ernesto Panvini decide di mandarlo in“per imparare”, mettendosi alla prova con quella che sembrava un'attività di routine. “Avevo 27, dopo la laurea in Legge e il concorso sono arrivato a Milano, ero un apprendista commissario – racconta all'AGI – mi avevano messo alla centrale operativa per fare esperienza sul campo. Arrivò al 113 una telefonata anonima in cui si riferiva che era scoppiato un tubo del gas e c'erano uno o due feriti. Panvini annunciò che toccava a me perché era una buona occasione per apprendere il mestiere". "Appena giunto incon altri due colleghi a bordo della volante ‘in sirena', mi resi subito conto che non era affatto unada poco”. Le immagini e gli odori sono ...

