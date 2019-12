Shakhtar Donetsk-Atalanta | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Mercoledì 11 dicembre alle 18:55 all’Oblasny Sport Komplex Metalist di, in Ucraina, si disputerà. Il match sarà valido per la sesta giornata di UEFA Champions League del gruppo C Il rocciosooggi occupa la seconda posizione in classifica. Attualmente a 6 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Manchester City per 1-1. Proprio gli ucraini sono i maggiori indiziati per il passaggio del turno. L’, che ora si ritrova quarta in classifica a 4 punti, proviene dalla vittoria in casa contro il Dinamo Zagreb per 2-0. La Dea prova il colpaccio e nel comeback più clamoroso (almeno per ora) della massima competizione continentale. L’si qualifica se… Alloserve una vittoria per ...

CalApuestas : #UefaChampionsLeague ?? 1-Shakhtar Donetsk Empate No Accion [-106] 2-NK Dinamo Zagreb vs Manchester City O4.5 Corn… - Mediagol : #Video Shakhtar Donetsk-#Atalanta tutto per la Dea: disavventura per i tifosi bergamaschi, nebbia e volo dirottato… - luckymooon : RT @sportli26181512: Shakhtar Donetsk Atalanta 1-2, doppietta Piccoli. Nerazzurri agli ottavi di Youth League: Una doppietta di Piccoli per… -