Napoli | la società saluta Ancelotti | «Grazie mister!» FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), laha volutore mister Carlocon un breve messaggio postato sui suoi canali ufficiali Ormai è ufficiale. Mister Carlonon è più l’allenatore del. L’esonero era nell’aria ed è arrivato puntuale poche ore dopo la qualificazione degli azzurri agli ottavi di Champions e dopo la vittoria per 4-0 sul Genk. Ora si attende solo l’ufficialità di Rino Gattuso ma nel mentre sui profili social dellaè comparso un breve messaggio di saluto per l’ormai ex tecnico: «».

sscnapoli : La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al s… - RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - Eurosport_IT : ?? ADDIO TRA NAPOLI E ANCELOTTI Finisce l'avventura di Carlo Ancelotti a Napoli. La società partenopea ha annunciat… -