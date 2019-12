In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Dicembre | Lega | trovati i soldi “riciclati fino

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I 49 milioni, operazioni sospette anche con Salvini in carica Per i pm di Genova, parte del denaro transitata e rientrata nelle casse per volantini mai stampati: oltre la truffa, ipotesi riciclaggio di Davide Milosa e Ferruccio Sansa Voglia di bavaglio di Marco Travaglio Per vent’anni, a mo’ di battuta, abbiamo scritto che B. avrebbe continuato a vincere anche da morto perché, dopo il berlusconismo con B., sarebbe arrivato il berlusconismo senza B.. Ma in Italia non bisogna mai fare battute, perché poi si avverano. B. non è morto, ma non è mai stato così fuori gioco. Eppure il … Il pm del processo B. Il treno che investì i processi Mediaset Diritti tv Mediaset: così, con la prescrizione, un’enorme appropriazione indebita è diventata di colpo un reato che si limitava a 4-5 bonifici. L’azione penale che fine fa? di RMilano-Cortina Malagò ce l’ha ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Se scrivi di lei la Casellati ti cerca a casa - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Dicembre: Politica e soldi – Salvini, congresso clandestino - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Dicembre: Salvirenzi, il patto dei 2 Matteo. Gli sfasciatutto -