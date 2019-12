Impresa Champions dell’Atalanta | tifosi in delirio a Bergamo – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Idell’Atalanta hanno festeggiato il passaggio del turno inLeague: folla inL’storica dell’Atalanta merita uno storico festeggiamento. Idella Dea si sono riuniti in piazza aper festeggiare il passaggio del turno inLeague, dopo la vittoria per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk. I sostenitori sono in attesa del rientro della squadra di Gian Piero Gasperini da Kharkiv, rendendo loro il giusto merito.

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - GoalItalia : Un'altra impresa, un'altra pagina di storia ?? L'#Atalanta ce l'ha fatta: è agli ottavi di Champions ????… - DiMarzio : ??#UCL | Impresa #Atalanta! La squadra di #Gasperini fa la storia: è agli ottavi di #ChampionsLeague ?? -