Bello Figo gira «Trombo a facoltà» all’Università di Pisa L’ateneo | «tuteleremo il

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha scelto come location per il suo nuovo videoclip l’aula 4 del dipartimento di Economia e management dell’Università di. Scelta calzante dato che la canzone del trapper trash si chiama. Nel video il cantante appare circondato da ragazze poco vestite che twerkano mentre spiega che «non sa più come fare» a stare dietro alla sua intensa vita sessuale. Difficile credere che l’ateneo avrebbe permesso adi farsi filmare insieme a ragazze seminude sedute sulla cattedra destinata all’insegnamento della legge della domanda e dell’offerta, ma pare che il trapper non si sia nemmeno scomodato a chiedere il permesso dell’ateneo. Ulteriore provocazione per l’universitàna: le modelle e instagrammer che figurano nel video sono livornesi. Lo riporta il Tirreno. L’università diha risposto ...

