Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di Champions League | data | orario | tv

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera i sorteggidi finale delladi calcio: tra le squadre italiane la Juventus è certa del primo posto nel girone, mentre alla vigilia dell’ultimo turno della fase a gironi Napoli, Inter ed Atalanta sono tutte ancora in corsa per il passaggio del turno, con i partenopei che potrebbero anche arrivare primi ed entrambe le formazioni nerazzurre lombarde possono classificarsi al massimo al secondo posto. Ilsarà visibile in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset ed in abbonamento su Sky Sport mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go, infine OA Sport, come al solito, vi proporrà la diretta live testuale della cerimonia. PROGRAMMADI FINALELunedì 16 dicembre ore 12.00 a Nyon ...

dariolape : Interessante come gli stessi che-in parte a ragione in parte no-hanno additato M5S come antipolitica,oggi non lo fa… - SocialComItalia : A #socialcom19 @TeresaBellanova : 'Non tutti possiamo utilizzare i mezzi allo stesso modo. Chi svolge una funzione… - kenohsenshi : @franborgonovo @borghi_claudio @AlbertoBagnai Non è il suo mestiere quello di polemista politico e certo apprezzo l… -