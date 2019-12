Piazza Fontana | lo Stato utilizzava gli estremisti Ma a Milano forzarono la mano Parla

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Presidente Giovanni Pellegrino, nell’ambito della commissione stragi si è occupato a lungo di. Cosa rappresenta a suo avviso quel dramma per la storia d’Italia? “E’l’inizio di una stagione di sangue durata oltre un ventennio. Allora questo non èben compreso, perché la tragicità della vicenda italiana era vista sempre solo in chiave nazionale. Si è iniziato a capire di più quando tale vicenda, per merito del giudice Salvini a, venne inquadrata in un orizzonte più ampio. In precedenza non si poteva comprendere senza comprendere l’anomalia politica italiana che ha attraversato tutta la prima Repubblica. La nostra democrazia del resto nacque dopo il ‘48 incompleta e restò sempre particolare. L’Italia nello scenario mondiale era vista come tragica frontiera. Questo determinò che una serie di componenti prevalentemente giovanili, appartenenti a gruppi ...

repubblica : I nomi delle vittime incisi sulle formelle di porfido, così Milano commemora la strage di Piazza Fontana - fattoquotidiano : PIAZZA FONTANA Molti documenti importanti sono ancora coperti. Renzi promise di declassificarli ma a decidere che c… - Avvenire_Nei : Piazza Fontana, la memoria e il fascismo che in Italia non è mai morto -