Maddaloni | si presenta il movimento metapolitico ‘Altro Popolo’

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Si svolgerà venerdì 13 dicembre alle ore 18, presso la libreria ‘Hamletica’ in piazza Gen. Ferraro 12, il convegno dizione del. Si tratta di una nuova realtà politica e culturale che si prefigge l’obiettivo di incidere nella società attuale, segnata da una cultura basata dall’assenza di valori positivi per l’uomo e dalla ‘cultura del godimento’ perseguita in tutti gli aspetti della nostra contemporaneità, proponendo un modello nuovo basato sullo sviluppo di una coscienza critica e costruttiva ed agendo direttamente nella società. Questo compito spetta alla politica ed è per questo che per noi è essenziale l’impegno pubblico. Per farlo abbiamo stilato anche un programma che propone un modello diverso di Stato, inteso non come semplice e riduttiva denominazione istituzionale, ma come essenza ...

