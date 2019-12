La sera chiude la pasticceria e lascia fuori nelle buste tutti i dolci avanzati per i

baritalianews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un pasticcere , titolare della“Milky’s Dream Bakery”, Nicola Loi ha preso una bella decisione: ogni, dopo che ha chiuso l’attività commerciale, metteche sonoe lia disposizione dei senza tetto e, comunque di tutte quelle persone che non possono permettersi di acquistare i. Questo pasticcere, che vive e lavora a Quartu Sant’Elena, in Sardegna ha deciso di spargere la notizia di questa sua iniziativa sui social innanzitutto perché lo sappiano quante più persone possibili e che vogliono approfittare e poi per dare un esempio anche agli altri. Così ogni, dopo la chiusura, si avvicinano alla suatante persone e prendono, dalletela saracinesca, i. Ogni giorno ci sonofreschi ed è un piacere sapere che chi non potrebbe mai permettersi di spendere soldi inpossa gradire ...

mante : 'La nuvola del lavoro” è un blog sul sito del Corriere della Sera rivolto ai giovani sui temi dell’occupazione. Gli… - RFilippini_ : RT @ilNazionale: La danzatrice #MonicaBarone mette in scena una versione che si ispira a Eschilo, Goethe e a Joseph Beuys. Lo spettacolo q… - Notiziedi_it : Napoli, sabato sera tutti a piedi: no agli straordinari, la funicolare centrale chiude alle 22… -