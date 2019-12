Emma Marrone | la visita di controllo dopo l’operazione | “Ho voluto dire la verità” Ecco

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’artistaha dovuto fare i conti con un brutto male, tornato purtroppo alla ribaltaanni. Fortunatamente l’intervento chirurgico alla quale si è sottoposta qualche settimana fa è andato per il verso giusto ed ora sta cercando di riprendere a vivere normalmente. Nelle scorse ore ha però annunciato ai suoi fan di Instagram di essere a Milano per effettuare dei controlli sul suo stato di salute. Inevitabilmente i suoi ammiratori si sono preoccupati ed hanno aspettato con ansia l’esito dellamedica.circa un’ora dal primo post nel quale riferiva di questo appuntamento, la cantante è tornata sul popolare social network ed ha confidato una notizia che tutti stavano attendendo. (Continuala foto)ha rassicurato gli utenti postando una sua foto con un pollice alzato e la frase: “Tutto bene raga”. Quindi, nessun ...

