A Benevento la prima edizione del premio per la traduzione internazionale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– L’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML” diindice per l’anno 2020 ladelper la”. L’iniziativa tende a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori del quarto e del quinto anno, delle province died Avellino, sull’importanza del plurilinguismo. Il giorno 6 aprile alle ore 15.00, 25 studenti dovranno tradurre in lingua italiana un testo giornalistico – culturale da una delle quattro lingue di studio della SSML: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO. Gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi compilando la domanda di iscrizione disponibile sul sito www.ssml.it dal 1 FEBBRAIO. La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore ...

