Zia in ospizio | nipote attua un piano per vendere auto e abitazione

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Zia inunperDopo un ricovero in ospedale per un piccolo infortunio domestico, l’anziana viene trasferita in una casa di riposo sotto esplicita richiesta della, ora denunciata dai carabinieri di Guastalla. La novantenne, che viveva nell’appartamento seguita dallae dai servizi sociali a domicilio, non aveva mai avuto l’intenzione di lasciare casa. Il rapporto tra le due era sempre stato abbastanza conflittuale, laavrebbe quindi richiesto il trasferimento della zia incontro la volontà della stessa e avrebbe poi approfittato della sua assenza peri beni. La zia ine lasgombera casa. L’anziana non si è mai sentita a proprio agio nella casa di riposo e ha presto fatto richiesta per lasciare la struttura. La domanda della donna è stata subito esaudita, nessun vincolo le ...

zazoomblog : Chiude la zia 90enne in ospizio e vende tutti i suoi beni! - zazoomblog : Chiude la zia 90enne in ospizio e vende tutti i suoi beni! - vale_reggiani : Reggio Emilia, mette la zia in ospizio per vendere tutto - il Resto del Carlino -