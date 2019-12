oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Due diversi campioni del mondo in due anni sono un lusso che poche nazioni possono permettersi nella. Ruggeroincon Caterinaha vinto nel 2018 ad Aarhus in Danimarca, Vittorio, assieme a Maelle, è salito sul gradino più alto del podio la scorsa settimana ad Auckland in Nuova Zelanda. All’inizio delle Olimpiadi mancano otto mesi e ci sarà un momento in cui la scelta cadrà su unodei due equipaggi. Nei macchinosi criteri di selezione alle Olimpiadi laè considerata alla stregua di uno sport di squadra. Quindi la vittoria del 2018 non ha dato il diritto adi andare a Tokyo, ma ha semplicemente qualificato l’Italia. Ci sono nazioni (gli Stati Uniti su tutti) che decidono l’equipaggio con i Trials secchi. In Italia i criteri di scelta sono cambiati tante volte, ci sono stati anni in cui è stata adottata anche da noi la selezione secca ...

OA_Sport : Vela, Tita-Banti o Bissaro-Frascari? Ballottaggio tra fenomeni: solo una coppia andrà a Tokyo 2020 - GazzettinoGolfo : #Vela - HYUNDAI WORLD CHAMPIONSHIP NACRA 17, RUGGERO TITA CHIUDE SETTIMO - - OA_Sport : Vela, Vittorio Bissaro: “Mi sento vuoto e felice. Tita-Banti sono venuti a farci i complimenti” -