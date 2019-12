TMW Radio | Sconcerti annuncia | ”Toccherà a Gattuso Vi spiego dove ha sbagliato Ancelotti”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’immediato futuro del Napoli e gli errori di Carlo Ancelotti, ne parla MarioMario, opinionista e ”maestro” del settore calcistico di cui parla, hato ai microfoni di TMWla prossima mossa del Napoli. Ha spiegato che “Al di là del risultato in Champions, penso ci possano essere grosse sorprese prima della fine della settimana.? Più di una voce. A lui viene offerto un contratto di sei mesi e questo non è mai corretto, vuol dire che non vieni preso sul serio dalla squadra, sei visto come un traghettatore. Ma ci sarebbe un prolungamento del contratto. Credo che toccherà a“. Sugli errori di Carlo Ancelotti u Ancelotti “Un grande errore è stato dissociarsi con la società sul ritiro, si è messo dalla parte dei giocatori, che poi lo hanno abbandonato. Non andare in ritiro è stata una sciocchezza pura. ...

