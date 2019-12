Miriana Trevisan a Vieni da me | “Pago ha sofferto tanto”

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ada Me la showgirlsi è confidata a proposito del suo rapporto con l’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago, e sul suo rapporto naufragato con Serena Enardu.da Meha subito specificato che dopo la fine di Temptation Island Vip non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra lei e Pago, e che lei e il suo ex marito coltiverebbero solo un buon rapporto d’amicizia, complice la volontà di mantenere un ambiente sereno anche per il bene del figlio che i due hanno avuto insieme, Nicola. Laha confidato che Pago avrebbemolto per la separazione da Serena Enardu, con lui a Temptation Island Vip: “Lui ha veramenteper la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha detto. Per quanto riguarda lei e Serena Enardu invece, non ci sarebbe stata alcuna amicizia né tanto meno una conoscenza approfondita: ...

