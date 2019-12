“I 100 mila euro tu e tuo padre ve li potete mettere…” | i retroscena clamorosi post

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una notte che rischia, o forse lo ha già fatto, di incrinare un rapporto tra i senatori del Napoli e la proprietà. Si è detto molto delgara tra gli azzurri e il Salisburgo in Champions, si è detto molto dell’ammutinamento, dello scontro con De Laurentiis junior e di tutte le scorie che questo ha lasciato dietro. A distanza di qualche settimana, ‘il Mattino’ ha provato a ricostruire le fasi dettagliate di quei minuti di tensione, raccontando anche idelle parole di Allan, Mertens e Insigne. “Terminata la partita ecco che i calciatori “in persona del capitano, ricevute le informazioni di carattere logistico per raggiungere il ritiro, comunicavano l’indisponibilità dell’intera rosa a pernottare”. Alle parole di Insigne, ha luogo – si legge – un’accesa discussione nel corso del quale sia Giuntoli che ...

