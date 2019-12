Ascolti tv domenica 8 dicembre | Pezzi unici trionfa | affonda Oltre la soglia

gossipetv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Datitv prima seratalaschiacciato daI dati auditel diconfermano quanto già emerso nelle scorse settimane: il pubblico sembra non aver graditolache ieri èto al 6.5% di share interessando soltanto 1.483.000 telespettatori; un risultato inspiegabile se pensate … L'articolotvlaproviene da Gossip e Tv.

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 09/12/2019 — Ascolti italiani di domenica 8 dicembre 2019: 4,3 milioni (20,1%) per la serie itali… - AndreaFilocomo : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, domenica 8 dicembre 2019. Pezzi Unici 20.1%, disastro Oltre La Soglia (6.5%) - AndreaFilocomo : RT @marcoluci1: Mara Venier da record: Domenica In fa il picco di ascolti e sfiora il 20% | LaNostraTv -