ArcelorMittal | confermato lo sciopero di domani | “Riempiremo Roma”

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Trentadue ore diquelle previste a partire dain, l’ex Ilva di Taranto. Contestualmente alloavrà luogo anche la manifestazione a Roma, sulla quale si è espresso fiduciosamente il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Mancano poche ore, ormai: da, martedì 10 dicembre, avrà inizio il lungodei dipendenti … L'articololodi: “Riempiremo Roma” proviene da www.meteoweek.com.

CtzMaurizio : RT @laltrodiego: @matteorenzi #renzi, e voi l'avete confermato ?? ... come quando #ItaliaViva ha eliminato lo scudo penale a #ArcelorMittal… - CaratiGmail : RT @laltrodiego: @matteorenzi #renzi, e voi l'avete confermato ?? ... come quando #ItaliaViva ha eliminato lo scudo penale a #ArcelorMittal… - calcialoro3 : RT @laltrodiego: @matteorenzi #renzi, e voi l'avete confermato ?? ... come quando #ItaliaViva ha eliminato lo scudo penale a #ArcelorMittal… -