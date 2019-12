Torino | i NoTav tornano a protestare in Val di Susa Tensioni alla vigilia del corteo | 25

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono 25 gli attivisti No Tav che saranno denunciati per i disordini di ieri sera, 7 dicembre, vicino al cantiere della-Lione tra Giaglione e Chiomonte, in Valle di). Una 40ina di persone si è riunita fuori dai cancelli per accendere dei fuochi d’artificio sul cantiere. Dopo una mezz’ora scontri tra forze dell’ordine e attivisti contrarirealizzazione della grande opera, durante i quali sono partiti lacrimogeni, pietre e petardi, l’area è stata sgomberata. I 40 attivisti facevano parte di undi manifestanti di area antagonistaTav, che ha percorso il sentiero Gallo Romano. Fuochi No Tav sul cantiere, lacrimogeni della polizia https://t.co/YoqSVDCT9C ##8DICEMBRE #.info (@info) December 8, 2019 Quasi la metà di loro è ora accusata di incendio doloso e di violazione dell’ordinanza del ...

