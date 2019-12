Salvini - Gualtieri | sarà duello tv sugli asili gratis

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Matteosfida Robertoa un confronto tve il ministro dell’Economia accetta. Nel corso di Mezz’ora in più il ministro aveva parlato di una misura prevista dalla manovra, per cui “glinido saranno sostanzialmente gratuiti per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani”.Ospite subito dopo di lui, il leader leghista si mostra piuttosto scettico: “Tutto quello di cui parlaè stato rinviato. Dice che accadrà, forse, a giugno, luglio, ottobre. Pure le clausole dell’Iva, che sembrano scomparse, ci saranno anche nel 2021 e nel 2022. L’unica cosa che accadrà dal primo gennaio, secondo il ministro - afferma il leader leghista – è che la stragrande maggioranza dei papà e delle mamme manderài propri figli all’asilo. Secondo me ...

matteosalvinimi : #Salvini: Secondo Gualtieri dal primo gennaio maggior parte delle famiglie avranno diritto ad asili nido gratis. Un… - fanpage : Gualtieri contro Salvini: 'Saldato il conto Papeete. Altro che MES, non capisce neanche di Nutella' - fattoquotidiano : Fondo salva Stati, Gualtieri: “Da Salvini e Borghi campagna terroristica per spaventare dicendo che saranno tolti i… -