Manovra | dalle novità sulla prima casa alla sanità | come cambia la legge di Bilancio

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo l'accordo trovato in maggioranza, ladisembra essere ormai delineata, anche a causa dei tempi stretti di discussione previsti in Parlamento. L'impianto è stato confermato, ma sono in arrivo modifiche non solo su alcune tasse (auto aziendali, plastica e sugar tax), ma anche sulle finte prime case e sulle assunzioni nella.Continua are

lucianonobili : Tra minacce e insulti ci siamo battuti per impedire, in una manovra difficile, aumenti o nuove tasse. Dall’Iva agli… - INapodano : RT @TheCrusadery: Qualcuno dica all' ebete di scendere dalle nuvole. Zingaretti: con manovra ha vinto l'Italia, ora agenda per crescita htt… - ladychef62 : RT @lucianonobili: Tra minacce e insulti ci siamo battuti per impedire, in una manovra difficile, aumenti o nuove tasse. Dall’Iva agli affi… -