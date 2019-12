Avellino-Sicula Leonzio | le probabili formazioni

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuità. E’ questa la parola d’ordine in casa. Dopo la svolta societaria con il passaggio di consegne tra Sidigas e l’IDC è tempo di proseguire il percorso cominciato con le due vittorie ottenute contro Rieti e Viterbese. Per l’ultima gara del 2019 in casa, per uno strano scherzo del destino, arriva ladell’ex Giovanni Bucaro. Tecnico autore del doppio successo lo scorso anno in Irpinia: la promozione dalla Serie D alla C e la vittoria del tricolore dei dilettanti. Squadra da non sottovalutare come ha sottolineato in settimana il tecnico, Ezio Capuano. Tecnico che dovrà fare i conti con i diversi acciacchi. Nonostante ciò nessuno stravolgimento per l’, avanti tutta con il 3-4-3. In difesa ci sarà Laezza che lunedì si è operato al naso, difficilmente ci saranno Zullo e ...

