Sci alpino | SuperG Lake Louise 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Domenica 8 dicembre si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Si chiude il lungo weekend nella località canadese, spazio ancora a una prova di velocità dopo le due discese libere che sono state protagoniste nelle giornate di venerdì e sabato. La trasferta in terra nordamericana si conclude con questa gara che si preannuncia altamente spettacolare, avvincente ed emozionante dove il verdetto è particolarmente incerto visto che ci sono tante ragazze che possono puntare al successo. L’Italia si affida a Sofia Goggia che vuole fare saltare il banco in questa specialità, attenzione alla statunitense Mikaela Shiffrin oltre alle solite Nicole Schmidhofer e Ilka Stuhec senza dimenticarsi della ceca Ester Ledecka che è Campionessa Olimpica e ha vinto la discesa di venerdì. Di seguito la data, il calendario completo, il ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - AlpiFisi : Terzo appuntamento, oggi, a Santa Caterina con le gare FIS Cittadini. Nel gigante maschile arriva il successo per i… - DomenicoMazzil5 : RT @poliziadistato: Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con @massi… -