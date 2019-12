PAGELLE Atalanta Verona | Gomez non molla mai | Dawidowicz da dimenticare VOTI

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match trae Hellas, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:, Silvestri FLOP:: Gollini 6; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Palomino 5.5; Hateboer 5.5, Pasalic 6, Freuler 5.5 (55′ De Roon 6), Castagne 6.5;7; Ilicic 6 (28′ Malinovskyi 6.5), Muriel 5.5 (77′ Barrow 6). All. Gasperini 6.: Sivestri 7; Rrhamani 6.5,4.5, Bocchetti 5.5 (46′ Empereur 6); Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 6, Lazovic 6.5; Pessina 6.5 (79′ Verre 6), Zaccagni 6; Di Carmine 7. All. Juric 6.5. ARBITRO: Valeri 6 Leggi su Calcionews24.com

CalcioWeb : #AtalantaVerona 3-2, le pagelle di #CalcioWeb: #Djimsiti ci mette una pezza, #DiCarmine non basta [FOTO]… - Fantacalcio : Atalanta-Verona 3-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - sportface2016 : #AtalantaVerona | Pagelle e Tabellino del match che ha premiato la squadra di #Gasperini nell'anticipo di #SerieA -