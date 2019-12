Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 dicembre 2019

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Giunge puntuale come ogni sabato l’diFox: l’astrologo ha fatto le sue previsioni per i giorni dal 9al 15Fox 9-15I segni che godranno di maggior fortuna saranno Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, tutti e quattro con cinque stelle su cinque. Dovranno invece affrontare qualche difficoltà coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Ariete Grandi opportunità lavorative e soluzioni importanti giungeranno nella settimana. Potrebbero arrivare nuove aperture verso orizzonti interessanti. Dal punto di vista amoroso sarà un periodo agitato da gestire: le coppie consolidate saranno ancora più forti e qualcuno penserà ad un figlio e ad una nuova casa. Toro Per i single è tempo di fare scelte importanti, con chiarimenti e prese di posizione molto nette. Dal punto di vista lavorativo ...

