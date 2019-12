Milano | «Matteo Sardina» | spunta il nuovo murales di TvBoy

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) torna a colpire. Lo street artist ha realizzato nuovi murales in zona navigli, a Milano. E i protagonisti della nuova opera sono due nomi spesso balzati insieme agli onori delle cronache: quello dell'ex ministro Matteo Salvini e quello della senatrice a vita Liliana Segre. Nei murales realizzati a Milano, la senatrice Segre viene ritratta mentre regge un cartello con scritto «Stop hate», «Fermate l'odio» e accanto a lei anche il leader della Lega. Il riferimento è alle frequenti offese e minacce ricevute dalla senatrice, e a un'escalation che ha portato alla decisione di assegnarle una scorta. Il secondo murale si ispira invece alle campagne pubblicitarie di Armando Testa e gioca sull'antagonismo politico tra Matteo Salvini e il movimento popolare che riempie le piazze d'Italia, nato a Bologna lo scorso 14 novembre.

