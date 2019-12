LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Carraro-Castiglioni | doppietta magica | Federica

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI19.01: E’ il momento della premiazione dei 200 misti donne. 18.59: Vince la britannica Anderson grazie ad un’eccezionale ultima vasca e chiusura in 1’52″77, beffandoPellegrini (1’52″88). Heemskerk è di bronzo (1’53″35). Panziera chiude in ottava posizione (1’55″49). 18.56: E’ il momento della finale dei 200 stile libero femminili con la nostraPellegrini, a caccia del successo. In corsia 8 Panziera. 18.50: Ceccon in 52″09 è terzo nella sua batteria e quindi è qualificato per la finale. Miglior crono per il russo Kolesnikov (51″46). Prestazione deludente per Orsi che rimane escluso dall’atto conclusivo: 11° in 52″35. Per Ceccon si tratta del primato personale (52″62 nuotato in ...

