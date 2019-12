Gran Bretagna | la prima gravidanza condivisa fra due donne

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si chiama Otis ed è il primo bambino nato da una, ladi questo genere in Europa. Le sue due mamme, una coppia omosessuale, hanno entrambe portato avanti la gestazione seppur per periodi di diversa lunghezza. È successo inalla London Womens Clinic. Jasmine Francis-Smith, 28 anni, e sua moglie Donna, trentenne, sono le due madri del bimbo. Laè un’infermiera odontoiatrica ed è lei che ha dato alla luce due mesi fa il piccolo Otis. La seconda è un ufficiale dell’esercito ed è suo l’ovulo fecondato per il concepimento. Questa pratica è comune nel Regno Unito. Si chiama ovodonazione interna. Una delle madri dona l’ovulo che viene fertilizzato in vitro. È poi l’altra a portare avanti la. Così il bimbo ha il patrimonio genetico della madre che non lo ha portato in grembo, ma si crea un doppio legame biologico con tutte e due le ...

