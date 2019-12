Che fine ha fatto Monica Vitti? Dove vive oggi l’attrice di 88 anni?

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è stata colpita da una malattia degenerativa simile all’Alzhaimer, che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene nei primiNovanta. Laha collezionato nella sua carriera numerosi riconoscimenti. Fra questi 5 David di Donatello vinti come migliore attrice protagonista, ben 3 Nastri d’Argento, un Ciak d’oro alla carriera, 12 Globi d’oro, un Leone d’oro a Venezia e un Orso d’argento alla Berlinale Ripercorriamo la sua carriera: Inizia giovanissima col teatro, diplomandosi nel 1953 presso l’Accademia d’arte drammatica. Poi il successo nel cinema col regista Antonioni. Tra i film di successo l’Eclisse (1962) e Deserto rosso (1964). Pian piano ladiventa l’icona di una generazione intera, soprattutto delle sue ansie, interpreta donne frustrate, divorziate e forti, donne che si arrangiano e lottano e questo la trasforma ben presto in un’amica della ...

Mov5Stelle : Si continua a dire che con il blocco della #prescrizione ci saranno processi senza fine: è un rischio che non esist… - ItaliaViva : .@meb: Stiamo facendo il possibile per trovare un accordo e per fare in modo che che non entri in vigore una riform… - Giorgiolaporta : Che poi alla fine #BellaCiao non è male, soprattutto nelle nuove strofe.. #Salvinivergognati per aver liberato l'Um… -