Bottino da 60mila euro in casa | pubblica foto su Facebook | “Ecco il ladro | tutti devono

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Mi hanno portato via tutto quanto avevo accumulato in 30 anni,vederlo in faccia" ha scritto sula donna, ex consigliera comunale nel padovano. Ingente infatti ilvalutato attorno ai. Inutile l’allarme che è scattato subito ma non ha fermato i malviventi.

fainformazione : Derubata si ribella NOVENTA Assalto a casa dell’ex consigliere comunale Sandra Giolo: spariscono preziosi e gioiel… - fainfopolitica : Derubata si ribella NOVENTA Assalto a casa dell’ex consigliere comunale Sandra Giolo: spariscono preziosi e gioiel… - BlitzQuotidiano : Montesilvano, assalto al portavalori con fucili. Bottino da 60mila euro, banditi in fuga -