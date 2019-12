Rogo al centro di place de la République | la Francia bloccata per lo sciopero sulla

lastampa

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tensioni e scontri durante i cortei, 71 persone fermate. Il 90 per cento dei Tgv fermi, chiusi la Tour Eiffel e il Musée d'Orsay

