Nessuno è al di sopra della legge | Pelosi dà il via alla scrittura dei capi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Donald Trump sarà messo in stato di accusa: lo ha detto la speakerCamera, la dem Nancy, dando disco verderedazione degli articoli di impeachment. “In Usala. Se consentiamo ad un presidente di essere al dilo facciamo a rischionostra repubblica”, ha affermato la speaker. Dal canto suo il presidente Usa ha scritto su Twitter: “Se avete intenzione di mettermi in stato d’accusa, fatelo ora e velocemente, in modo che possiamo avere un processo giusto in Senato”: lo twitta Donald Trump rivolgendosi ai dem, annunciando che in Senato “avremo Schiff (il presidentecommissione IntelligenceCamera, ndr), i Biden,e molti altri a testimoniare e riveleremo, per la prima volta, quanto corrotto è il nostro sistema. Sono stato eletto per pulire la palude e ...

