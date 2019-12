LIVE Biathlon | Individuale 15 km femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | Wierer parte male

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43ne manca un altro, le condizioni non sono facili e l’altoatesina è in scia a Roeiseland. 16.42 Makarainen mezzo errore di vantaggio a metà del secondo giro su Preuss che poi ne ha sbagliati due. Occhio anche alla finalndese. VIttozzi bene al primo intertempo, stesso parziale diagli 1,5km, a 8 secondi dalla sopra citata. 16.41 Entra il vento quando le norvegesi arrivano al poligono. 3 errori per Eckhoff e 2 per Marte Roeiseland! A questo punto rientra in gioco anche, Vittozzi ha una grande chance. 16.40 Vola Roeiseland nel secondo giro mentretiene un buon passo, perdendo qualche secondo dalla norvegese. 16.39 Preuss al secondo poligono ma ne manca due. Tanti errori rispetto alle aspettative, in questo momento Oeberg ha un grande vantaggio. 16.38ora Lisa VIttozzi, consapevole delle difficoltà ...

