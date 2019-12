Abiy Ahmed pensa alle elezioni e fonda un nuovo partito

Etiopia - 78 morti in proteste antigovernative : lo scontro tra Abiy Ahmed - premier Nobel per la pace - e il suo ex alleato Jawar Mohammed : Settantotto morti: è il bilancio ufficiale delle proteste che da una settimana infiammano l’Etiopia, in particolare l’Oromia, regione dell’etnia maggioritaria, vittima per tanti anni di emarginazione. 409 manifestanti sono stati arrestati con l’accusa di fomentare la rivolta, ma – secondo le dichiarazioni della portavoce del governo Billene Seyoum – le indagini proseguono e potrebbero portare a ulteriori fermi. Le violenze etniche non sono una ...

Premio Nobel per la Pace al primo Ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...

Nobel per la Pace - premio ad Abiy Ahmed è un messaggio ai regimi africani. Eritrea in primis : Non è un Nobel alle intenzioni quello assegnato ad Abiy Ahmed Ali. Non è un premio “preventivo”, come quello assegnato dieci anni fa a Barack Obama, ma – come dichiarato al momento della proclamazione a Oslo – un riconoscimento che premia “gli sforzi per la Pace” compiuti dal giovane premier etiope. D’altro lato, resta un premio che giunge non a fine carriera, a suggello di una vita specchiata a favore della Pace, ma all’inizio di un ...

Chi è Abiy Ahmed Ali e perché il premier etiope ha vinto il Nobel per la Pace 2019 : Abiy Ahmed Ali, 43nne premier dell'Etiopia, è il vincitore del Premio Nobel per la Pace 2019. Definito "un incrocio tra Che Guevara e il presidente francese Emmanuel Macron", a lui si devono riforme rivoluzionarie che hanno profondamente cambiato il suo Paese, a partire dall'accordo di Pace firmato con la vicina Eritrea, con la quale era in corso un conflitto decennale.Continua a leggere

