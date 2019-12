Tina Cipollari crolla nello studio di Uomini e Donne | ecco cosa le è successo FOTO

Tina Cipollari e lo scherzo a Maria De Filippi sui kg persi : A Uomini e Donne si è svolto un siparietto comico con protagonista Tina Cipollari, che ha promesso che prima di Natale si sarebbe pesata e avrebbe perso i kg in eccesso. La bilancia però, ha dato forfait. Tina Cipollari e lo scherzo Maria De Filippi L’ultima volta che Tina Cipollari si è pesata la bilanciava segnava ben 74 kg, ma la bionda opinionista aveva promesso che avrebbe perso i kg in eccesso prima di Natale. A Uomini e Donne è ...

Tina Cipollari : "Lo scherzo de Le Iene? Non sono una mamma che copre i figli a tutti i costi. Se sbagli paghi" (video) : Ospite dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show' (prima della pausa natalizia), in onda, stanotte, Tina Cipollari, per la prima volta, ha commentato lo scherzo de Le Iene, realizzato con la complicità del figlio Mathias:

Tina Cipollari stanca di Vittorio Ferrara | Il regalo inaspettato a Juan Luis : Tina Cipollari è già stanca di Vittorio Ferrara un regalo inaspettato a Juan Luis per conquistarlo? Nuova bufera in arrivo per Gemma Galgani che a quanto pare non la prenderà bene. L'opinionista Tina Cipollari sembra proprio avere un piacevole interesse verso il cavaliere Juan Luis, arrivato per corteggiare Gemma Galgani.

Uomini e Donne - Gemma : "Con Juan Luis - il bacio passionale vero ancora non arriva..." Tina Cipollari : "Qualcosa non torna..." (Video) : Nella puntata di martedì 3 dicembre 2019 di Uomini e Donne, c'è stato un confronto dai toni un po' accesi tra Gemma e Juan Luis. La puntata è iniziata con il classico sfogo post-puntata di Gemma, registrato al termine della scorsa registrazione, che se l'è presa nuovamente con Tina Cipollari e che ha ribadito di provare qualcosa nei riguardi di Juan Luis:

U&D Trono Over - Tina Cipollari avvisa Gemma : 'Attenta - Juan ti spezzerà il cuore' : Non smette di far discutere la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: a quasi un mese di distanza dal loro primo incontro negli studi di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere sembrano più affiatati e uniti che mai. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis Tina Cipollari: intervistata dalla rivista 'Adesso', l'opinionista ha avvertito la torinese perché secondo lei presto riceverà l'ennesima

Tina Cipollari crolla in studio | Uomini e Donne diventa noioso : Tina Cipollari crolla in studio durante la puntata di Uomini e Donne che sembra essere proprio diventato noioso, cosa avrà combinato l'opinionista? L'opinionista Tina Cipollari ci delizia ormai da anni con frasi, offese e scherzi che hanno compre protagonisti moltissimi volti di Uomini e Donne, come ad esempio Gemma Galgani.

Auguri Tina Cipollari! Maria De Filippi non poteva dimenticare il suo compleanno : la sorpresa a Uomini e Donne : A Uomini e Donne Tina Cipollari è un simbolo, un'istituzione. Sono anni e anni che ricopre il ruolo di opinionista fissa insieme a Gianni Sperti ma si è tutt'altro che 'ammorbidita' con i protagonisti del programma. Soprattutto con Gemma Galgani, che continua a essere la sua 'preda' preferita. Quest'anno, poi, la Vamp di Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne con una sfida: ha promesso a Maria De Filippi che sarebbe

Giorgio Manetti e Tina Cipollari Attaccano Gemma Galgani! : L'ex cavaliere di Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti, e la famosa opinionista Tina Cipollari hanno nuovamente attaccato Gemma Galgani. Scopriamo cosa sta accadendo! Uomini e Donne: Tina Cipollari attacca Gemma Galgani durante un'intervista Come ben sappiamo tra Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e Gemma Galgani, non c'è una particolare simpatia. Le due si Attaccano a vicenda quotidianamente e più di una volta la

"È arrivata la verità". Tina Cipollari e il compagno Vincenzo : non è come tutti hanno pensato : La storica e vulcanica opinionista di 'Uomini e Donne', Tina Cipollari, ha finalmente trovato il suo amore con Vincenzo Ferrara. In un'intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale 'Nuovo' non ha nemmeno escluso la possibilità di fare il grande passo, ovvero sposarlo. "come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle.

Tina Cipollari e Juan Luis Ciano - la "manovra" alle spalle di Gemma Galgani è sotto gli occhi di tutti : Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un'esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: "Sto facendo pensieri peccaminosi su di