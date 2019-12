L’Ocse “boccia” la scuola italiana | studenti non sanno leggere | male in scienze Ministro

ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Gliitaliani non. Hanno minori capacita' a comprendere un testo rispetto alla media dei Paesi Ocse, sono in linea con la media Ocse in matematica ma sono molto scarsi in, dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di ben 21 punti rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia. In cifre, solo il 5% degliitaliani raggiunge livelli di lettura "top": la metà della media internazionale; uno studente su 5 non raggiunge il livello base di competenza in matematica; va peggio per le: il punteggio medio italiano è al di sotto della media dei paesi Ocse di 21 punti.E' quanto emerge dall'indagine internazionale PISA 2018 (Programme for International Student Assessment), promossa dall'Ocse, con cadenza triennale, che ha come obiettivo principale rilevare le competenze deglidi 15 anni in ...

