Mes | Conte alla Camera all’attacco di Salvini e Meloni | «Contro di me accuse gravissime»

Mes - Meloni : "Conte mente su tutto Ha smentito il suo governo". Video : "Presidente Conte, se non ci fossero in mezzo i soldi degli italiani mi sarei divertita ad ascoltarla. Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per contraddire quello che ha fatto il suo governo, smentire il suo governo". Lo afferma la... Segui su affaritaliani.it

Il premier Conte alla Camera : “Nessuna firma sul Mes - opposizione spregiudicata” : Per il presidente del Consiglio “anche chi è all’opposizione ha compiti di responsabilità”. E attacca direttamente Salvini: “In Consiglio dei ministri nessun ministro della Lega ebbe nulla da ridire” Giuseppe Conte, dopo giorni di scontri accesi, riferisce alla Camera sul caso Mes e sulle spiegazioni chieste dall’opposizione, in particolare dalla Lega, sul salva-Stati. Proprio il […] L'articolo Il ...

Mes - Conte chiarisce e attacca : <br> "È noto che Salvini non studia i dossier" : Il Premier Giuseppe Conte oggi ha tenuto l'attesa informativa alla Camera dei Deputati sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come "salvastati". All'inizio del suo discorso, il Presidente del Consiglio ha subito attaccato le opposizioni, poi ha fatto una descrizione dettagliata di tutti i lavori relativi al trattato, facendo anche nomi e cognomi dei leghisti che hanno appoggiato il suo operato.Conte ha detto:"Dalle ...

Ue : Conte - ‘ministri costantemente informati - posizione corale su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Desidero precisare che tutto quanto avveniva sui tavoli europei, a livello tecnico e politico, era pienamente conosciuto dai membri del primo governo da me guidato, i quali prendevano parte ai vari Consigli dei ministri, contribuendo a definire la corale posizione dell’Esecutivo italiano sul tema”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa urgente alla ...

Ue : Conte - ‘Tria inviò a presidenti Camere testo revisione Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – L’allora ministro dell’Economia “Tria ha adempiuto all’obbligo imposto dalla normativa italiana (articolo 5 della legge n. 234 del 2012), inviando la bozza di testo di revisione del Trattato istitutivo del Mes ai presidenti delle Camere, con lettera del 9 agosto scorso”. Lo mette in chiaro il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle accuse che gli sono state mosse sul fondo ...

Ue : Conte - ‘su Mes Lega mi ringraziò per mia coerenza’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Una serie di affondi alla Lega, tra gli altri quello in cui ricorda di aver incassato i ringraziamenti del Carroccio per il lavoro svolto sul Mes. Il premier Giuseppe Conte, nel corso della sua informativa urgente alla Camera sul fondo Salva Stati, rilegge un virgolettato del senatore leghista Bagnai, che, in sede di dibattito sul tema disse, rivolto al premier: ‘Mi permetta, quindi, signor Presidente ...

Ue : Conte - ‘dimostrerò che Parlamento sempre informato su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato, come di seguito dimostrerò”. Lo rivendica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua ...

Mes - Conte alla Camera : «Trattato non ancora firmato ma tutti lo conoscevano» DIRETTA : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Ue : Conte - ‘ministri costantemente informati - posizione corale su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Desidero precisare che tutto quanto avveniva sui tavoli europei, a livello tecnico e politico, era pienamente conosciuto dai membri del primo governo da me guidato, i quali prendevano parte ai vari Consigli dei ministri, contribuendo a definire la corale posizione dell’Esecutivo italiano sul tema”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa urgente alla Camera ...

Mes - Conte parla alla Camera : «Tutti i ministri sapevano - contro di me accuse infamanti» : Il premier riferisce in parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica, si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali. Ma nessuno può insinuare negoziati segreti»

Mes - Conte parla alla Camera : «Contro di me accuse infamanti. Il trattato non è ancora firmato» : Il premier riferisce in parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica, si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali. Ma nessuno può insinuare negoziati segreti»

Mes - Conte : non abbiamo firmato Trattato : 14.11 "Né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un Trattato ancora incompleto". Lo puntualizza il premier Conte nell'informativa alla Camera sul Mes. E ancora: "Nessuno può insinuare che il processo di riforma del Mes sia stato condotto segretamente o, peggio, firmato nottetempo". "C'è stata piena condivisione" nel governo e "dialogo costante" con le Camere. Quanto avveniva ai tavoli europei era ...

Mes - Conte alla Camera : «Trattato non ancora firmato - ma tutti lo conoscevano» DIRETTA : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - Giuseppe Conte in aula attacca Salvini e Meloni : "Da loro accuse gravissime" : E venne il giorno in cui Giuseppe Conte si presentò in aula per riferire sul Mes. Siamo alla Camera, dove il premier - dopo il vertice infruttifero della notte in cui Pd e M5s non hanno raggiunto un'intesa - parla del fondo salva-Stati. Nel dettaglio si difende dalle accuse che piovono da parte di M