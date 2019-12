Udinese | Gotti | «La squadra non ha mollato Merito alla Lazio»

FORMAZIONI Lazio Udinese : le scelte ufficiali di Inzaghi e Gotti : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio e Udinese, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace, De ...

Probabili formazioni Serie A/ 14giornata : Luca Gotti cerca rilancio con l'Udinese : Probabili formazioni Serie A: le mosse e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 14giornata di campionato, 30 novembre-1 dicembre 2019.

Sampdoria-Udinese - il post partita : parola agli allenatori Ranieri e Gotti : Lo scontro salvezza delle 18 in Serie A tra Sampdoria e Udinese se lo sono aggiudicati i blucerchiati, che hanno battuto in rimonta i bianconeri. Al termine del match, le dichiarazioni dei due tecnici Ranieri e Gotti. Ranieri – “E’ importante avere ragazzi che ti seguono, dobbiamo migliorare ancora tanto ma siamo sulla buona strada. I tifosi ci sono sempre vicini, un successo importante contro una squadra difficile da ...

L’Udinese conferma Gotti allenatore. «Ma io voglio fare il vice» : Ha vinto una panchina, e non riesce a ridarla indietro. A Luca Gotti sta andando male, cioé bene: nel senso che l’Udinese da quando lui ha sostituito Tudor ha fatto 4 punti in due partite, e ora la società lo tiene lì inchiodato. Solo che lui vuol fare il secondo, le luci della ribalta lo accecano. Proprio non gli piacciono. Lo disse subito, appena battuto il Genoa 3-1: “Ho scelto di fare il vice-allenatore, il preparatore tecnico, ...

Udinese-Spal - le parole di Gotti e Semplici : per il tecnico dei ferraresi non è un punto guadagnato : Un pareggio per 0-0 in un delicato scontro salvezza. E’ questo il verdetto del campo in Udinese-Spal. I due tecnici hanno parlato al termine della partita. Queste le parole dell’allenatore dei friulani Gotti: “I nostri avversari sono arrivati con un atteggiamento aggressivo. Negli ultimi minuti c’è stato l’episodio del rigore. Mi sembra che sia giusto assegnarlo per le regole che si applicano ora. ...

Diretta Serie A dalla Dacia Arena : Udinese - SPAL Gotti all'esordio contro Semplici : dalla Dacia Arena oggi commenteremo in Diretta Udinese - SPAL. Fischio d'inizio del signor Massa alle ore 15. L'Udinese, con Luca Gotti in panchina per la seconda volta in stagione, arriva ad affrontare la squadra di Semplici forte della vittoria esterna sul Genoa e di una classifiche che alla fine non preoccupa troppo (13 punti) ma che ha bisogno di un minimo di continuità. La SPAL invece ha bisogno assoluto di punti trovandosi in coda in ...

Gotti : «Non voglio fare l’allenatore dell’Udinese - ho scelto di fare il vice. Sono mestieri diversi» : È stato il protagonista del pomeriggio a Sky Sport. Luca Gotti, 52 anni, veneto di Adria provincia di Rovigo. Una vita nel calcio. In panchina ha cominciato nel 1998, con gli allievi del Milan. Quest’anno è arrivato all’Udinese in qualità di vice di Tudor. Dopo l’esonero del tecnico, l’Udinese ha affidato a lui la squadra e oggi i friulani hanno vinto 3-1 sul campo del Genoa. A Sky Sport, Gotti ha provocato grande ...

Genoa-Udinese - le parole di Thiago Motta e Gotti : il vice-allenatore friulano chiarisce il suo ruolo : Importantissima vittoria dell’Udinese contro il Genoa. In panchina c’era Luca Gotti, allenatore ad interim dei friulani come lo stesso protagonista ha ribadito ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho visto una squadra che ha reagito alla grande alle difficoltà che sta attraversando in questo periodo. Noi abbiamo una rosa molto particolare perché molto livellata nei suoi elementi e ogni domenica le scelte non sono semplici per ...

Serie A calcio 2019-2020 - l’Udinese esonera Igor Tudor. Squadra affidata a Gotti - ipotesi Colantuono e Di Biagio : L’Udinese ha esonerato Igor Tudor, il croato non è più il tecnico della formazione friulana dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma. La Squadra bianconera è stata dunque affidata temporaneamente a Luca Gotti in vista del match contro il Genoa a Marassi e in attesa di un nuovo allenatore. Si fanno i nomi di Stefano Colantuono e Gigi Di Biagio ma qualcosa si saprà di più all’inizio della prossima settimana, da non ...

Udinese - Tudor esonerato/ Il vice Gotti in panchina contro il Genoa - poi Colantuono? : Udinese, Tudor esonerato: il tecnico dei bianconeri è stato sollevato dal suo incarico, contro il Genoa ci sarà il vice-Luca Gotti