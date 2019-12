Patrigno ustiona bimbo di 7 anni con l’acqua bollente | aveva preso un brutto voto

viagginews

(Di domenica 1 dicembre 2019)di 7con l’acquaun. L’uomo voleva punire in questo modo il piccolo per non essere andato bene a scuola. Con una doccia d’acquaha provocato le ustioni sul cuoio capelluto del. Questo è stato il gesto compiuto dalsu un bambino di … L'articolodi 7con l’acquaunè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Andrea80821276 : RT @Gazzettino: #bambino di 7 anni prende un brutto voto, il patrigno lo ustiona sotto la #doccia #bollente - Gazzettino : #bambino di 7 anni prende un brutto voto, il patrigno lo ustiona sotto la #doccia #bollente -