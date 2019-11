Sciopero 29 novembre 2019 | treni | taxi e aerei Le fasce garantite

Sciopero treni domani 29 novembre/ Trenitalia-Trenord-Italo : orari. Proteste Piemonte : Sciopero treni trenitalia, Trenord e Italo domani venerdì 29 novembre: info, orari e Proteste. Caos Liguria e Piemonte: 'non scioperate'

Sciopero nazionale venerdì 29 novembre - trasporti fermi da Nord a Sud : le fasce garantite : Domani, venerdì 29 novembre, sarà una giornata di passione per tutti gli utenti dei trasporti pubblici nazionali e locali: è infatti in programma lo Sciopero nazionale indetto dal sindacato USB. Gli orari variano da settore a settore, ma ovviamente ci saranno fasce garantite, che generalmente vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Non coinvolte nella protesta le Frecce e i treni a lunga percorrenza.Continua a leggere

Quarto Sciopero per il clima - il 29 novembre lezioni a rischio per il FridaysForFuture : lezioni a rischio domani, venerdì 29 novembre, in tutte le scuole d'Italia per lo sciopero globale per il clima: è infatti in programma il Quarto appuntamento del FridaysForFuture movimento giovanile che lotta ai cambiamenti climatici ispirato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla mappa delle manifestazioni al nodo sulla giustificazione da presentare a scuola.Continua a leggere

Sciopero MEZZI ATM MILANO/ Oggi 28 novembre - chiusa M5 Lilla : domani treni Trenord ko : SCIOPERO Atm MILANO, chiusa M5 Lilla: Oggi 28 novembre, domani stop treni Trenord. Caos trasporti in Lombardia: info, orari e linee coinvolte

Lo Sciopero generale nazionale di venerdì 29 novembre : È stato organizzato per protestare contro la gestione dell'ex ILVA: non saranno interessati il trasporto aereo e i trasporti di Roma e Milano

Lo Sciopero dei trasporti di Milano - giovedì 28 novembre : Riguarderà i dipendenti di ATM, che potranno scioperare dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio

Lo Sciopero di venerdì 29 novembre : sciopero dei mezzi, di un sindacato scuola e Black Friday tutto in un colpo solo. Succederà tutto venerdì prossimo, il 29 novembre, e la sovrapposizione potrebbe creare non pochi problemi. L'Usb ha indetto uno sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici e privati per protestare contro la gestione del caso ex Ilva Arcelor Mittal e a Milano si somma l'uno-due: il primo sciopero, di 24 ore, è proclamato in Atm per il ...

Sciopero aerei 25 novembre - 137 voli Alitalia cancellati : come effettuare cambio e rimborso : L'elenco dei 137 voli cancellati da Alitalia dalle 13 alle 17 di oggi, lunedì 25 novembre, in occasione dello Sciopero di quattro ore promosso dai maggiori sindacati del comparto. La compagnia, per ridurre i disagi ai passeggeri, ha lanciato un piano straordinario, per cui chi ha acquistato un biglietto potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto fino al 2 dicembre.Continua a leggere

Sciopero trasporti 29 novembre : stop di treni e mezzi pubblici - escluso il comparto aereo : Gli ultimi giorni del mese di novembre saranno caratterizzati da una serie di scioperi. Il settore dei trasporti verrà interessato da alcune agitazioni sindacali, che metteranno a rischio il regolare servizio di mezzi pubblici, treni e aerei. Già da alcune settimane era ben nota la protesta nel comparto aereo prevista per il 25 novembre. A poche ore di distanza si svolgerà anche uno Sciopero dei trasporti, che coinvolgerà gli altri comparti. La ...

Sciopero scuola 27 novembre : protesta nazionale del personale Ata - lezioni a rischio : Un nuovo Sciopero nel comparto scuola ci attenderà tra pochi giorni. Dopo le proteste andate in scena di recente, toccherà al personale A.T.A. incrociare le braccia su tutto il territorio nazionale. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di mercoledì 27 novembre. A proclamare l’agitazione sindacale è stata Feder. A.T.A., dopo il tentativo fallito di conciliazione dello scorso mese di settembre. Attraverso un comunicato ...

Serie C - il Rieti annuncia lo Sciopero per il 17 novembre : “poche speranze sul prosieguo del campionato” : L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per il Rieti, società militante nel girone C di Serie C, denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. “La maggior parte dei calciatori ancora oggi, nonostante formale messa in mora, non ha ricevuto il pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2019 e nessun dipendente ha ancora ricevuto il pagamento della mensilità di settembre 2019. Alla ...

Sciopero scuola : lezioni a rischio l'8 - l'11 e il 12 novembre : La scuola è ricominciata da poche settimane e sono state già proclamate le prime mobilitazioni: si parte oggi, venerdì 8 novembre, con protagonisti gli studenti, poi lunedì 11 e martedì 12 novembre toccherà a docenti e personale amministrativo. lezioni a rischio in tutta Italia e possibili disagi (LO SPECIALE scuola). Ad aprire le danze è la mobilitazione studentesca, fissata per la giornata di oggi, con gli studenti in piazza per protestare ...

Vigili del Fuoco - nuovo Sciopero generale il 15 novembre : "Vogliamo più tutele" : La protesta dei pompieri. Cgil, Cisl e Uil dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale il 15 novembre e...

Generali : Sciopero Agenti Italia il 18 novembre - ‘basta disfunzioni informatiche’ : Milano, 7 nov. (Adnkronos) – Il gruppo Agenti Generali Italia proclama una giornata di sciopero delle agenzie per il 18 novembre, che ha ottenuto “una forte approvazione, quasi unanime”, da parte degli Agenti aderenti al gruppo. Con questa ‘serrata’, spiegano, “ultima forma di protesta alla quale avrebbero voluto far ricorso, gli Agenti (ex Assicurazioni Generali) vogliono lanciare un messaggio chiaro e ...